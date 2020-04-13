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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Кировоградской области открыли производство из-за гибели трех детей

В Кировоградской области открыли производство из-за гибели трех детей

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Правоохранительные органы начали уголовное производство по факту смерти трех малолетних детей во время пожара в Костомаровке в Кировоградской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Трагедия произошла 12 апреля, в обеденное время по ул. Набережной в Костомаровке.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения установили, что возгорание возникло в жилом доме площадью 24 кв. м. Во время тушения пожара в одной из комнат под завалами спасатели обнаружили обгоревшие тела трех детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.

"На момент пожара отца и матери дома не было. Как пояснила последняя, зажгла утром дровяную печь и ушла из дома, оставив четырех детей в доме, а входные двери подперла с улицы", - отметили в пресс-службе.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч.2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Начали досудебное расследование. Ход расследования прокуратура области взяла на контроль.

Кроме того, в рамках расследования предоставят правовую оценку полноты выполнения супругами родительских обязанностей.

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