На Кіровоградщині розпочнуть проектування військового містечка

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 22181 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 44650 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67364 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137870 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201005 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191068 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211697 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196922 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152319 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153099 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
95 %
751 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

2 квітня, 15:37 • 23377 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54616 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24508 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25779 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33419 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479793 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316683 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378905 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490682 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734961 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124048 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183663 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126459 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161314 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184500 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

На Кіровоградщині розпочнуть проектування військового містечка

На Кіровоградщині розпочнуть проектування військового містечка

Київ • УНН

 • 8465 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Кіровоградщині розпочнуть проектування військового містечка. Про це кореспонденту УНН повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко.

До цієї роботи планують залучити кращих архітекторів та проектувальників області, аби запропонувати Міноборони проект сучасного, комфортного містечка, максимально оснащеного усім необхідним, починаючи від комунікацій і закінчуючи зручними дорогами.

“Ми впритул наблизилися до рішення Міністерства оборони щодо реалізації проекту військового містечка. Дуже знаково, що такий пілотний проект цілком ймовірно буде реалізовано на Кіровоградщині. Ми разом із фахівцями іще раз відвідали ймовірну ділянку для будівництва об’єкту. У разі реалізації проекту, сотні військових отримають власне житло”, — сказав С.Кузьменко.

Також він додав, що прийняте рішення про початок розроблення проектної документації. Кошти на її виготовлення виділить міська рада Кропивницького, депутати обласної ради, за словами очільника області, також підтримають цей проект. Таким чином, у зимовий період буде проведено проектування містечка, детальні розрахунки, для того, щоб дати кінцеві пропозиції Міністерству оборони для прийняття рішення про фінансування з державного бюджету такого проекту.

“В Україні не реалізовувались подібні масштабні проекти, тому не хотів би спішити, що таке рішення прийняте, я говорю про те, що прийнято рішення про початок проектування. Сподіваємося, коли все це буде спроектовано, будемо мати кінцеві цифри, отримаємо кінцеве рішення від Міноборони про співфінансування даного проекту”, — зауважив С.Кузьменко.

Нагадаємо, на добудову багатоквартирного будинку для військовослужбовців у Кропивницькому виділять 7 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Bitcoin
$83,230.10
Золото
$3,187.84
Tesla
$280.94
Brent
$73.02
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,820.52