На Кіровоградщині розпочнуть проектування військового містечка
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Кіровоградщині розпочнуть проектування військового містечка. Про це кореспонденту УНН повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко.
До цієї роботи планують залучити кращих архітекторів та проектувальників області, аби запропонувати Міноборони проект сучасного, комфортного містечка, максимально оснащеного усім необхідним, починаючи від комунікацій і закінчуючи зручними дорогами.
“Ми впритул наблизилися до рішення Міністерства оборони щодо реалізації проекту військового містечка. Дуже знаково, що такий пілотний проект цілком ймовірно буде реалізовано на Кіровоградщині. Ми разом із фахівцями іще раз відвідали ймовірну ділянку для будівництва об’єкту. У разі реалізації проекту, сотні військових отримають власне житло”, — сказав С.Кузьменко.
Також він додав, що прийняте рішення про початок розроблення проектної документації. Кошти на її виготовлення виділить міська рада Кропивницького, депутати обласної ради, за словами очільника області, також підтримають цей проект. Таким чином, у зимовий період буде проведено проектування містечка, детальні розрахунки, для того, щоб дати кінцеві пропозиції Міністерству оборони для прийняття рішення про фінансування з державного бюджету такого проекту.
“В Україні не реалізовувались подібні масштабні проекти, тому не хотів би спішити, що таке рішення прийняте, я говорю про те, що прийнято рішення про початок проектування. Сподіваємося, коли все це буде спроектовано, будемо мати кінцеві цифри, отримаємо кінцеве рішення від Міноборони про співфінансування даного проекту”, — зауважив С.Кузьменко.
Нагадаємо, на добудову багатоквартирного будинку для військовослужбовців у Кропивницькому виділять 7 млн грн.