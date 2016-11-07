На Кировоградщине начнут проектирование военного городка
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Кировоградской области начнут проектирование военного городка. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель ОГА Сергей Кузьменко.
К этой работе планируется привлечь лучших архитекторов и проектировщиков области, чтобы предложить Минобороны проект современного, комфортного города, максимально оснащенного всем необходимым, начиная от коммуникаций и заканчивая удобными дорогами.
"Мы вплотную приблизились к решению Министерства обороны по реализации проекта военного городка. Очень знаково, что такой пилотный проект вполне вероятно будет реализовано в Кировоградской области. Мы вместе со специалистами еще раз посетили вероятный участок для строительства объекта. В случае реализации проекта, сотни военных получат собственное жилье ", - сказал С.Кузьменко.
Также он добавил, что принято решение о начале разработки проектной документации. Средства на ее изготовление выделит городской совет Кропивницкого, депутаты областного совета, по словам главы области, также поддержат этот проект. Таким образом, в зимний период будет проведено проектирование городка, детальные расчеты, для того, чтобы дать конечные предложения Министерству обороны для принятия решения о финансировании из государственного бюджета такого проекта.
"В Украине не реализовывались подобные масштабные проекты, поэтому не хотел бы спешить, что такое решение принято, я говорю о том, что принято решение о начале проектирования. Надеемся, когда все это будет спроектировано, будем иметь конечные цифры, получим окончательное решение от Минобороны о софинансировании данного проекта ", - отметил С.Кузьменко.
Напомним, на достройку многоквартирного дома для военнослужащих в Кропивницкому выделят 7 млн грн .