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На Кіровоградщині припинили діяльність семи нелегальних АЗС

На Кіровоградщині припинили діяльність семи нелегальних АЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Поліцейські викрили незаконну врізку в газопровід та припинили діяльність семи нелегальних автозаправних пунктів на Кіровоградщині. Про це УНН поінформували в пресслужбі обласної прокуратури.

Прокуратура області спільно з співробітниками СБУ в Олександрії викрили та припинили несанкціоновану діяльність врізки в газопровід та реалізації з неї скрапленого газу.

Незаконну діяльність організував та здійснював житель Олександрійського району. Ділок здійснив врізку в газопровід, з якої здійснював заправку автотранспортних засобів населення, у тому числі і громадського транспорту.

Наразі на Кіровоградщині припинили діяльність семи нелегальних автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів. За кожним фактом розпочато та триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Україні викрили 300 нелегальних АЗС, які не сплатили 10 млрд гривень податку.

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