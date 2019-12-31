На Кіровоградщині припинили діяльність семи нелегальних АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Поліцейські викрили незаконну врізку в газопровід та припинили діяльність семи нелегальних автозаправних пунктів на Кіровоградщині. Про це УНН поінформували в пресслужбі обласної прокуратури.
Прокуратура області спільно з співробітниками СБУ в Олександрії викрили та припинили несанкціоновану діяльність врізки в газопровід та реалізації з неї скрапленого газу.
Незаконну діяльність організував та здійснював житель Олександрійського району. Ділок здійснив врізку в газопровід, з якої здійснював заправку автотранспортних засобів населення, у тому числі і громадського транспорту.
Наразі на Кіровоградщині припинили діяльність семи нелегальних автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів. За кожним фактом розпочато та триває досудове розслідування.
Нагадаємо, в Україні викрили 300 нелегальних АЗС, які не сплатили 10 млрд гривень податку.