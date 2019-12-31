В Кировоградской области прекратили деятельность семи нелегальных АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Полицейские разоблачили незаконную врезку в газопровод и пресекли деятельность семи нелегальных автозаправочных пунктов в Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуратура области совместно с сотрудниками СБУ в Александрии разоблачили и прекратили несанкционированную деятельность врезки в газопровод и реализации из нее сжиженного газа.
Незаконную деятельность организовал и осуществлял житель Александрийского района. Делец осуществил врезку в газопровод, с которой осуществлял заправку автотранспортных средств населения, в том числе и общественного транспорта.
Сейчас на Кировоградщине прекратили деятельность семи нелегальных автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов. По каждому факту начато и продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Украине разоблачили 300 нелегальных АЗС, которые не оплатили 10 млрд гривен налога.