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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 17:33 • 121239 просмотра

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В Кировоградской области прекратили деятельность семи нелегальных АЗС

В Кировоградской области прекратили деятельность семи нелегальных АЗС

Киев  •  УНН

 • 14618 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Полицейские разоблачили незаконную врезку в газопровод и пресекли деятельность семи нелегальных автозаправочных пунктов в Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура области совместно с сотрудниками СБУ в Александрии разоблачили и прекратили несанкционированную деятельность врезки в газопровод и реализации из нее сжиженного газа.

Незаконную деятельность организовал и осуществлял житель Александрийского района. Делец осуществил врезку в газопровод, с которой осуществлял заправку автотранспортных средств населения, в том числе и общественного транспорта.

Сейчас на Кировоградщине прекратили деятельность семи нелегальных автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов. По каждому факту начато и продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Украине разоблачили 300 нелегальных АЗС, которые не оплатили 10 млрд гривен налога.

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