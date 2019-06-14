На Кiровоградщинi повiдомили про пiдозру члену ДВК
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 червня. УНН. На Кiровоградщинi повiдомили пiдозру особi, яка працювала членом ДВК, у незаконному використаннi виборчого бюлетеня. Про це УНН поiнформували в прес-службi ГУ НП областi.
22 квiтня розпочали досудове розслiдування у кримiнальному провадженнi за фактом фальсифiкацiї чотирьох голосiв виборцiв, якi не брали участь у голосуваннi в другому турi виборiв президента, за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ст. 158-1 Кримiнального кодексу.
У день голосування спостерiгач вiд однiєї з партiй виявив порушення на виборчiй дiльницi в населеному пунктi Петрiвського району.
Кримiнальне правопорушення скоїв член ДВК, в обов’язки якого входив контроль наявностi громадян у списках виборцiв, якi зареєстрованi у населеному пунктi.
10 червня особi повiдомили про пiдозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня) Кримiнального кодексу.
Досудове розслiдування триває.
Як повідомляв УНН, до суду передали справу щодо голови ДВК, яка незаконно видала бюлетень для голосування.