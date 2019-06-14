В Кировоградской области сообщили о подозрение члену УИК
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 июня. УНН. В Кировоградской области сообщили подозрение лицу, которое работало членом УИК, в незаконном использовании избирательного бюллетеня. Об этом УНН проинформировали в пресс-службе ГУ ЧП области.
22 апреля начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту фальсификации четырех голосов избирателей, которые не участвовали в голосовании во втором туре выборов президента, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 158-1 Уголовного кодекса.
В день голосования наблюдатель от одной из партий выявил нарушения на избирательном участке в населенном пункте Петровского района.
Уголовное правонарушение совершил член УИК, в обязанности которого входил контроль наличия граждан в списках избирателей, которые зарегистрированы в населенном пункте.
10 июня лицу сообщили о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, в суд передали дело в отношении председателя УИК, незаконно выдала бюллетень для голосования.