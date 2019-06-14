В Кировоградской области сообщили о подозрение члену УИК

22 апреля начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту фальсификации четырех голосов избирателей, которые не участвовали в голосовании во втором туре выборов президента, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 158-1 Уголовного кодекса.

В день голосования наблюдатель от одной из партий выявил нарушения на избирательном участке в населенном пункте Петровского района.

Уголовное правонарушение совершил член УИК, в обязанности которого входил контроль наличия граждан в списках избирателей, которые зарегистрированы в населенном пункте.

10 июня лицу сообщили о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование продолжается.



Как сообщал УНН, в суд передали дело в отношении председателя УИК, незаконно выдала бюллетень для голосования.