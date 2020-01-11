На Кіровоградщині під час пожежі виявили тіло 68-річного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У місті Знам'янка Кіровоградської області під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка 1951 року народження. Про це УНН поінформували в преccлужбі УДСНС в Кіровоградській області.
"11 січня, о 15:42, до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку на 3 квартири на вул. Ярослава Мудрого у Знам’янці. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу на місце події горіли домашні речі в одній із квартир та 20 м2 даху будинку. На місці пожежі виявили загиблого чоловіка 1951 р.н.", - йдеться у повідомленні.
Причину пожежі та обставини загибелі чоловіка наразі встановлюють фахівці.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Миколаївщині у пожежі загинув чоловік.