В Кировоградской области во время пожара обнаружили тело 68-летнего мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В городе Знаменка Кировоградской области во время тушения пожара обнаружили тело мужчины 1951 года рождения. Об этом УНН сообщили в преccлужбе УГСЧС в Кировоградской области.
"11 января, в 15:42, в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на 3 квартиры на ул. Ярослава Мудрого в Знаменке. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия горели домашние вещи в одной из квартир и 20 м2 крыши дома. На месте пожара обнаружили погибшего мужчину 1951 г.р.", - говорится в сообщении.
Причину пожара и обстоятельства гибели мужчины сейчас устанавливают специалисты.
Как сообщалось ранее в УНН, в Николаевской области в пожаре погиб человек.