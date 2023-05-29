На Кіровоградщині під час нічної атаки рф через уламки є пошкодження - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Під час масованої нічної атаки російських військ у Кіровоградській області уламками збитого дрона зачепило покрівлю житлового будинку, пошкоджено залізничне полотно. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
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"Чергова масована атака російського агресора не оминула Кіровоградщину. Уламками збитого дрона зачепило покрівлю житлового будинку в Новоукраїнському районі. Пошкоджено залізничне полотно. Обійшлося без загиблих та травмованих", - повідомив Райкович.
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Загалом вночі сили ППО знищили 37 крилатих ракет, 29 шахедів та 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.