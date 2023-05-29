В Кировоградской области во время ночной атаки рф из-за обломков есть повреждения - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Во время массированной ночной атаки российских войск в Кировоградской области обломками сбитого дрона задета кровля жилого дома, повреждено железнодорожное полотно. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
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"Очередная массированная атака российского агрессора не обошла Кировоградскую область. Обломками сбитого дрона задело кровлю жилого дома в Новоукраинском районе. Повреждено железнодорожное полотно. Обошлось без погибших и травмированных", - сообщил Райкович.
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Всего ночью силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет, 29 шахедов и 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.