На Кіровоградщині перехожий врятував жінку від нападу вбивці

"Місцевий житель 1956 року народження напав на знайому з якою посварився. Чоловік наніс потерпілій удар ножем в живіт та поваливши потерпілу на землю хотів перерізати їй шию. Але в цей момент інший чоловік, який став випадковим свідком події, відтягнув нападника від жертви", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі нападник затриманий. Потерпіла перебуває в лікарні. Слідчі дії тривають за ст. 115 ККУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Донеччині чоловік вдарив ножем у серце власну матір.