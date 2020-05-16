На Кіровоградщині перехожий врятував жінку від нападу вбивці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В одному з сіл Знам'янського району Кіровоградської області чоловік став випадковим свідком замаху на вбивство та врятував жертву. Про це УНН повідомили правоохоронці.
"Місцевий житель 1956 року народження напав на знайому з якою посварився. Чоловік наніс потерпілій удар ножем в живіт та поваливши потерпілу на землю хотів перерізати їй шию. Але в цей момент інший чоловік, який став випадковим свідком події, відтягнув нападника від жертви", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі нападник затриманий. Потерпіла перебуває в лікарні. Слідчі дії тривають за ст. 115 ККУ.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Донеччині чоловік вдарив ножем у серце власну матір.