В Кировоградской области прохожий спас женщину от нападения убийцы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В одном из сел Знаменского района Кировоградской области мужчина стал случайным свидетелем покушения на убийство и спас жертву. Об этом сообщили УНН правоохранители.
"Местный житель 1956 года рождения напал на знакомую с которой поссорился. Мужчина нанес потерпевшей удар ножом в живот и повалив потерпевшую на землю хотел перерезать ей шею. Но в этот момент другой мужчина, который стал случайным свидетелем происшествия, оттянул нападающего жертвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время нападавший задержан. Пострадавшая находится в больнице. Следственные действия продолжаются по ст. 115 УК.
Как сообщалось ранее в УНН, в Донецкой области мужчина ударил ножом в сердце собственную мать.