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На Кіровоградщині через негоду знеструмлено 4 населені пункти

На Кіровоградщині через негоду знеструмлено 4 населені пункти

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. Через обриви ліній електропередач сталося знеструмлення населених пунктів у Кіровоградській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС регіону, передає УНН-Центр.

Обриви ліній електропередач сталися внаслідок погіршення погодних умов.

Так, станом на ранок 22 квітня було знеструмлено 4 населені пункти у Кіровоградській області.

Як повідомляв УНН, в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях України через ускладнення погодних умов без електропостачання залишаються 229 населених пунктів.

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