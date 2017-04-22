На Кіровоградщині через негоду знеструмлено 4 населені пункти

Обриви ліній електропередач сталися внаслідок погіршення погодних умов.

Так, станом на ранок 22 квітня було знеструмлено 4 населені пункти у Кіровоградській області.

Як повідомляв УНН, в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях України через ускладнення погодних умов без електропостачання залишаються 229 населених пунктів.