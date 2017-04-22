На Кировоградщине из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта

Обрывы линий электропередач произошли в результате ухудшения погодных условий.

Так, по состоянию на утро 22 апреля было обесточено 4 населенных пункта в Кировоградской области.

Как сообщал УНН, в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях Украины из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остаются 229 населенных пунктов .