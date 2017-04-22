На Кировоградщине из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. Из-за обрывов линий электропередач произошло обесточивание населенных пунктов в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона, передает УНН-Центр .
Обрывы линий электропередач произошли в результате ухудшения погодных условий.
Так, по состоянию на утро 22 апреля было обесточено 4 населенных пункта в Кировоградской области.
Как сообщал УНН, в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях Украины из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остаются 229 населенных пунктов .