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На Кіровоградщині безробітних долучили до роботи цілодобових пунктів обігріву

Київ • УНН

 • 7683 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 січня. УНН. До роботи цілодобових пунктів обігріву долучаються безробітні громадяни шляхом участі у роботах тимчасового характеру, що організовуються спільно з територіальним центром соціального обслуговування в Компаніївському районі та районним центром зайнятості. Про це УНН-Центр повідомили у Компаніївському районному центрі зайнятості.

У рамках укладених угод безробітні допомагають рятувальникам селища надавати допомогу всім, хто в період низьких температур потребує цього.

Учасники робіт тимчасового характеру зазначають, що цей вид діяльності для багатьох з них є не просто тимчасовим заробітком, а й школою турботи, адже доброта і чуйність, співпереживання, уміння вчасно підтримати, допомогти — це те, на чому тримається людство.

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