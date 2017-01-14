На Кіровоградщині безробітних долучили до роботи цілодобових пунктів обігріву
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 січня. УНН. До роботи цілодобових пунктів обігріву долучаються безробітні громадяни шляхом участі у роботах тимчасового характеру, що організовуються спільно з територіальним центром соціального обслуговування в Компаніївському районі та районним центром зайнятості. Про це УНН-Центр повідомили у Компаніївському районному центрі зайнятості.
У рамках укладених угод безробітні допомагають рятувальникам селища надавати допомогу всім, хто в період низьких температур потребує цього.
Учасники робіт тимчасового характеру зазначають, що цей вид діяльності для багатьох з них є не просто тимчасовим заробітком, а й школою турботи, адже доброта і чуйність, співпереживання, уміння вчасно підтримати, допомогти — це те, на чому тримається людство.