На Кировоградщине безработных привлекли к работе круглосуточных пунктов обогрева
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 января. УНН. К работе круглосуточных пунктов обогрева приобщаются безработные граждане путем участия в работах временного характера, организуемые совместно с территориальным центром социального обслуживания в Компанеевском районе и районным центром занятости. Об этом УНН-Центр сообщили в Компанеевском районном центре занятости.
В рамках заключенных соглашений безработные помогают спасателям поселка оказывать помощь всем, кто в период низких температур нуждается в этом.
Участники работ временного характера отмечают, что этот вид деятельности для многих из них является не просто временным заработком, но и школой заботы, ведь доброта и отзывчивость, сопереживание, умение вовремя поддержать, помочь - это то, на чем держится человечество.