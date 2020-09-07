На Кіпрі розкрили імена українців з "золотими паспортами" з групи підвищеного ризику

“У листі, направленому Президентом Республіки політичним лідерам, серед іншого, йдеться про те, що ”з запропонованої таблиці видно, що зі 141 заявника (2008-2012 рр.) 25% (34 випадки), які отримали кіпрське громадянство, в період подачі заяви належали до груп громадян, які або були класифіковані як політично значимі особи (PEP), або були звинувачені, взяті під варту, засуджені, або входили в групи управління компаній, на які були накладені санкції або адміністративні штрафи”, повідомляє видання з посиланням на лист президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса партійним лідерам.

Так, зокрема, у списку, оприлюдненому у ЗМІ, значиться Ігор Коломойський, його дружина Ірина та донька Анжеліка. Також в списку ще Геннадій Боголюбов, а також Олена Гайдук, її чоловік Віталій, а також Михайло Кіперман і його дружина Олена Гайваненко.

Нагадаємо, в минулому році влада Кіпру повідомили про початок процесу позбавлення 26 осіб громадянства, яке ті отримали взамін на інвестиції, визнавши, що у схеми є недоліки.



