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На Кипре раскрыли имена украинцев с "золотыми паспортами" из группы повышенного риска

Киев • УНН

 • 28725 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев "золотых паспортов", выдачу которых власти рассматривают как "подозрительные". В списке большинство - граждане Российской Федерации, но есть и украинцы, передает УНН со ссылкой на Politis.

На Кипре раскрыли имена украинцев с "золотыми паспортами" из группы повышенного риска

"В письме, направленном Президентом Республики политическим лидерам, среди прочего, говорится, что "из прилагаемой таблицы видно, что из 141 заявителя (2008-2012 гг.) 25% (34 случая), получившие кипрское гражданство, в период подачи заявления принадлежали к группам граждан, которые либо были классифицированы как политически значимые лица (PEP), либо были обвинены, заключены под стражу, осуждены, либо входили в группы управления компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы", сообщает издание со ссылкой на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса партийным лидерам.

Так, в частности, в списке, опубликованном в СМИ, значится Игорь Коломойский, его жена Ирина и дочь Анжелика. Также в списке еще Геннадий Боголюбов, а также Елена Гайдук, ее муж Виталий, а также Михаил Киперман и его жена Елена Гайваненко.

Напомним, в прошлом году власти Кипра сообщили о начале процесса лишения 26 человек гражданства, которое те получили взамен на инвестиции, признав, что в схеме есть недостатки.

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