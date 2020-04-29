На кінопремію "Оскар" через коронавірус змінили правила відбору фільмів

"До подальших розпоряджень, а також тільки на 93-ю церемонію нагородження, фільми, які раніше були заплановані до показу в кінотеатрі, але спочатку були надані в комерційному кінотеатрі або на каналі VOD (відео за запитом - ред.), можуть претендувати на 93-у церемонію нагородження "Оскар" в категорії "Краща картина", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що таке рішення буде дійснк лише для 93-й церемонії кінопремії.

Як повідомляв УНН, південнокорейська картина "Паразити" режисера Пон Чжун Хо 10 лютого поточного рік отримала головний "Оскар" і стала першим фільмом в цій номінації не англійською мовою. "Паразити" взяли ще три статуетки - за кращий оригінальний сценарій, кращу режисерську роботу і кращий міжнародний фільм.