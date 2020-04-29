На кинопремию "Оскар" из-за коронавируса изменили правила отбора фильмов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В связи с глобальным пандемией коронавируса, к отбору для участия в конкурсе Американской Академии кинематографических искусств и наук в 2021 году допустят фильмы, которые показывали онлайн. Об этом передает УНН со ссылкой на заявление организаторов.
"До дальнейших распоряжений, а также только на 93-ю церемонию награждения, фильмы, которые ранее были запланированы к показу в кинотеатре, но первоначально были предоставлены в коммерческом кинотеатре или на канале VOD (видео по запросу – ред.), могут претендовать на 93-ю церемонию награждения "Оскар" в категории "Лучшая картина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение будет действительно лишь для 93-й церемонии кинопремии.
Как сообщал УНН, южнокорейская картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо 10 февраля текущего года получила главный "Оскар" и стала первым фильмом в этой номинации не на английском языке. "Паразиты" взяли еще три статуэтки - за лучший оригинальный сценарий, лучшую режиссерскую работу и лучший международный фильм.