На Хмельниччині вночі знищили 11 ворожих цілей, даних про жертви чи пошкодження немає
Київ • УНН
Минулої ночі сили протиповітряної оборони України знищили 11 ворожих об'єктів в ході масованої атаки в Хмельницькій області, про жертви і матеріальний збиток не повідомлялося.
Минулої ночі сили протиповітряної оборони України знищили 11 ворожих цілей у Хмельницькій області, про жертви і матеріальний збиток не повідомлялося, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
Сьогодні вночі ворог знову здійснив масовану атаку на Україну. У межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна наразі не надходило
Повітряні Сили збили 48 ударних БПЛА07.06.24, 07:36 • 38421 перегляд