На Хмельницькій АЕС почала роботу моніторингова місія МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Хмельницькій АЕС почала роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ, повідомляє Держатомрегулювання, пише УНН.
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"23 січня 2023 року постійна місія МАГАТЕ розпочала свою роботу на Хмельницькій АЕС", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Після офіційної церемонії підняття прапора МАГАТЕ над промисловим майданчиком ХАЕС, як вказано, на станції відбулася робоча нарада за участі представників МАГАТЕ.
"У ході наради сторони висловили спільну позицію, що головними завданнями місії є збереження ядерної та радіаційної безпеки на українських ядерних об‘єктах в умовах війни, яку розпочала росія", - сказано у повідомленні.
Очільник Держатомрегулювання Олег Коріков вкотре наголосив на важливості документування усіх впливів на ядерну та радіаційну безпеку, що виникають внаслідок російської агресії.
"Зазначимо, що МАГАТЕ розташувало свої постійні моніторингові місії на всіх українських АЕС у відповідь на офіційний запит уряду України", - вказали у Держатомрегулюванні.
Доповнення
Минулого тижня такі ж місії Міжнародного агентства з атомної енергії були започатковані на діючих Південноукраїнській, Рівненській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС, яка наразі перебуває на етапі зняття з експлуатації
На Запорізькій АЕС, яка перебуває під окупацією російських загарбників, фахівці МАГАТЕ на постійній основі працюють з вересня 2022 року.