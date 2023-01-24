На Хмельницкой АЭС начала работу мониторинговая миссия МАГАТЭ

Цитата

"23 января 2023 года постоянная миссия МАГАТЭ начала свою работу на Хмельницкой АЭС", - говорится в сообщении.

Детали

После официальной церемонии поднятия флага МАГАТЭ над промышленной площадкой ХАЭС, как указано, на станции состоялось рабочее совещание с участием представителей МАГАТЭ.

"В ходе совещания стороны высказали общую позицию, что главными задачами миссии является сохранение ядерной и радиационной безопасности на украинских ядерных объектах в условиях войны, которую начала россия", - говорится в сообщении.

Глава Госатомрегулирования Олег Кориков в очередной раз отметил важность документирования всех влияний на ядерную и радиационную безопасность, возникающих в результате российской агрессии.

"Отметим, что МАГАТЭ разместило свои постоянные мониторинговые миссии на всех украинских АЭС в ответ на официальный запрос правительства Украины", - указали в Госатомрегулировании.

Дополнение

На прошлой неделе такие же миссии Международного агентства по атомной энергии были начаты на действующих Южноукраинской, Ровенской АЭС, а также на Чернобыльской АЭС, которая находится на этапе снятия с эксплуатации.

На находящейся под оккупацией российских захватчиков Запорожской АЭС специалисты МАГАТЭ на постоянной основе работают с сентября 2022 года.