На Хмельницкой АЭС начала работу мониторинговая миссия МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. На Хмельницкой АЭС начала работу постоянная мониторинговая миссия МАГАТЭ, сообщает Госатомрегулирования, пишет УНН.
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"23 января 2023 года постоянная миссия МАГАТЭ начала свою работу на Хмельницкой АЭС", - говорится в сообщении.
Детали
После официальной церемонии поднятия флага МАГАТЭ над промышленной площадкой ХАЭС, как указано, на станции состоялось рабочее совещание с участием представителей МАГАТЭ.
"В ходе совещания стороны высказали общую позицию, что главными задачами миссии является сохранение ядерной и радиационной безопасности на украинских ядерных объектах в условиях войны, которую начала россия", - говорится в сообщении.
Глава Госатомрегулирования Олег Кориков в очередной раз отметил важность документирования всех влияний на ядерную и радиационную безопасность, возникающих в результате российской агрессии.
"Отметим, что МАГАТЭ разместило свои постоянные мониторинговые миссии на всех украинских АЭС в ответ на официальный запрос правительства Украины", - указали в Госатомрегулировании.
Дополнение
На прошлой неделе такие же миссии Международного агентства по атомной энергии были начаты на действующих Южноукраинской, Ровенской АЭС, а также на Чернобыльской АЭС, которая находится на этапе снятия с эксплуатации.
На находящейся под оккупацией российских захватчиков Запорожской АЭС специалисты МАГАТЭ на постоянной основе работают с сентября 2022 года.