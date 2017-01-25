На Хмельниччині жінка залишила немовля замерзати, бо вважала дитину небажаною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Поліція Ізяславського району озвучила попередню причину трагедії в селі Мокрець, де жінка народила дитину та залишила замерзати. 22-мати вирішила позбутися немовляти, бо не хотіла другу дитину, зазначили в райвідділі, передає УНН.
“Мати пояснила, що друга дитина в сім’ї була небажаною. Вона не стала на облік до лікаря, не зізнавалася чоловіку, що вагітна”, — зазначив начальник слідства Ізяславського райвідділу поліції Ярослав Лісовик.
Нині жінка перебуває в Ізяславській центральній районній лікарні. Поліція чекає на результати розтину тіла дівчинки, яка народилася недоношеною.
Як повідомляв УНН, жінка залишила новонароджену дитину помирати у сіннику на Хмельниччині. Подія сталася в одному із сіл Ізяславського району. 22-річна горе-матір приховувала свою вагітність від рідних, не перебувала на обліку і народжувала вдома самостійно.