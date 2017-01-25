На Хмельнитчине женщина оставила младенца замерзать, потому что считала ребенка нежелательным

"Мать объяснила, что второй ребенок в семье был нежелательным. Она не стала на учет к врачу, не признавалась мужу, что беременна ", - отметил начальник следствия Изяславского райотдела полиции Ярослав Леший.

Сейчас женщина находится в Изяславской центральной районной больнице. Полиция ожидает результатов вскрытия тела девочки, которая родилась недоношенной.

Как сообщал УНН, женщина оставила новорожденного ребенка умирать в сеновале на Хмельнитчине. Событие произошло в одном из сел Изяславского района. 22-летняя горе-мать скрывала свою беременность от родных, не состояла на учете и рожала дома самостоятельно.