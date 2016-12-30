На Хмельниччині жінка підпалила квартиру аби вбити співмешканця

Подія сталася сьогодні, 30 грудня, близько 05.35 години в квартирі на 1-му поверсі п’ятиповерхівки по вулиці Героїв Небесної Сотні в Кам’янці-Подільському. Про пожежу в квартирі повідомила сама 39-річна затримана.

Правоохоронці та пожежники, які прибули за викликом, виявили в квартирі тіло 30-річного чоловіка, який загинув внаслідок пожежі. Як з’ясувалось, він гостював у власника будинку. Самому господареві вдалося врятуватися і з термічними опіками рук та обличчя його госпіталізували до міської лікарні №1.

Правоохоронці з'ясували, що причиною пожежі є підпал, і влаштувала його 39-річна співмешканка власника квартири. Між ними виник конфлікт, і жінка вирішила вбити свого співмешканця для чого і підпалила квартиру. Однак, внаслідок пожежі загинув 30-річний гість співмешканців, з яким вони напередодні розпивали спиртне.

Наразі жінка затримана в порядку ст. 208 КПК України. Розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження, відкритого за п.5 ч.2 ст. 115 КК України “Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб” Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.