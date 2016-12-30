В Хмельницкой области женщина подожгла квартиру чтобы убить сожителя
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Каменце-Подольском Хмельницкой области местная жительница подожгла квартиру чтобы убить сожителя, однако погиб другой человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
Произошло это сегодня, 30 декабря, около 05.35 часов в квартире на 1-м этаже пятиэтажки по улице Героев Небесной Сотни в Каменце-Подольском. О пожаре в квартире сообщила сама 39-летняя задержанная.
Правоохранители и пожарные, которые прибыли по вызову, обнаружили в квартире тело 30-летнего мужчины, который погиб в результате пожара. Как выяснилось, он гостил у владельца дома. Самому хозяину удалось спастись и с термическими ожогами рук и лица он был госпитализирован в городскую больницу №1.
Правоохранители выяснили, что причиной пожара является поджог, и устроила его 39-летняя сожительница владельца квартиры. Между ними возник конфликт, и женщина решила убить своего сожителя для чего и подожгла квартиру. Однако, в результате пожара погиб 30-летний гость сожителей, с которым они накануне распивали спиртное.
Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Расследование осуществляется в рамках уголовного производства, открытого по п.5 ч.2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.