На Хмельниччині вже виявлено 922 випадки COVID-19

“Станом на 21.00 14 липня в Хмельницькій області зареєстровано 922 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 59 — діти, 142 — медпрацівники”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на лікуванні перебуває 115 осіб, з них 32 лікується стаціонарно, 83 амбулаторно. З них 9 — діти, 17 — медпрацівники.

“Одужало 785 осіб (85,1% від підтверджених випадків), з них 50 — діти, 124 — медпрацівники”, — повідомили в ОДА. За добу одужало ще 2 особи з м.Кам’янця-Подільсього.

“Кількість летальних випадків в області — 22”, резюмували в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 771 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 412 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.