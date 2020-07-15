В Хмельницкой области уже выявлено 922 случая COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 46635 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102909 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107846 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135427 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111280 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132429 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102277 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102614 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104466 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Хмельницкой области уже выявлено 922 случая COVID-19

В Хмельницкой области уже выявлено 922 случая COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13923 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на вечер 14 июля в Хмельницкой области зарегистрировано 922 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА, передает УНН.

“По состоянию на 21.00 14 июля в Хмельницкой области зарегистрировано 922 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 59 — дети, 142 — медработники”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на лечении находится 115 человек, из них 32 лечится стационарно, 83 амбулаторно. Из них 9 — дети, 17 — медработники.

“Выздоровели 785 человек (85,1% от подтвержденных случаев), из них 50 — дети, 124 — медработники”, — сообщили в ОГА. За сутки выписаны еще 2 человека из Каменца-Подольского.

“Количество летальных случаев в области — 22”, резюмировали в сообщении.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54771 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1412 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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