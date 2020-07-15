В Хмельницкой области уже выявлено 922 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на вечер 14 июля в Хмельницкой области зарегистрировано 922 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА, передает УНН.
“По состоянию на 21.00 14 июля в Хмельницкой области зарегистрировано 922 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 59 — дети, 142 — медработники”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на лечении находится 115 человек, из них 32 лечится стационарно, 83 амбулаторно. Из них 9 — дети, 17 — медработники.
“Выздоровели 785 человек (85,1% от подтвержденных случаев), из них 50 — дети, 124 — медработники”, — сообщили в ОГА. За сутки выписаны еще 2 человека из Каменца-Подольского.
“Количество летальных случаев в области — 22”, резюмировали в сообщении.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54771 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1412 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.