На Хмельниччині вже виявлено 914 випадків COVID-19

Так, станом на вечір 13 липня в Хмельницькій області зареєстровано 914 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. “З них 56 — діти, 142 — медпрацівники”, повідомили в ОДА.

Зазначається, що за добу було виявлено 6 нових випадків захворювання.

“На лікуванні перебуває 116 осіб, з них 34 лікується стаціонарно, 82 амбулаторно. З них 6 — діти, 19 — медпрацівники”, — повідомили в ОДА.

Зокрема, в області одужало 777 осіб (85 % від підтверджених випадків), з них 50 — діти, 122 — медпрацівники. За минулу добу одужало ще 17 осіб.

“Кількість летальних випадків в області — 21. Зареєстровано один новий летальний випадок. Діагноз встановлено посмертно пацієнту з м. Шепетівка”, — резюмували в облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 133 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 398 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.