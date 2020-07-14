В Хмельницкой области уже выявлено 914 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. По состоянию на вечер 13 июля в Хмельницкой области зарегистрировано 914 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА, передает УНН.
По состоянию на вечер 13 июля в Хмельницкой области зарегистрировано 914 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. “Из них 56 — дети, 142 — медработники”, сообщили в ОГА.
Отмечается, что за сутки было выявлено 6 новых случаев заболевания.
“На лечении находится 116 человек, из них 34 лечится стационарно, 82 амбулаторно. Из них 6 — дети, 19 — медработники”, — сообщили в ОГА.
В частности, в области выздоровели 777 человек (85% от подтвержденных случаев), из них 50 — дети, 122 — медработники. За минувшие сутки выздоровели еще 17 человек.
“Количество летальных случаев в области — 21. Зарегистрирован один новый летальный случай. Диагноз установлен посмертно пациенту из г. Шепетовка”, — резюмировали в облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54133 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 1398 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.