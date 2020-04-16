На Хмельниччині вже 38 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Хмельницькій області, станом на ранок 16 квітня, зафіксовано вже 38 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.
"Станом на 8:45 у Хмельницькій області зареєстровано 38 випадків COVID-19. З них - 14 хмельничан. Троє з них одужали. Хворих хмельничан наразі 11, 3 в лікарні, 8 амбулаторно", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що в інфекційній лікарні, станом на 8:00, 43 хворих, з них 1 дитина.
"У лікарні хворих на COVID-19 - 11 осіб. З них 3 мешканці міста. Троє хворих з підозрою, з них одна людина з міста", - зазначається у повідомленні.
Окрім того, хворих з пневмоніями в інфекційні лікарні - 34. В міській лікарні 2 хворих з пневмоніями, у міській дитячій - 4.
"ПЛР-методом обстежено 13 медпрацівників інфекційної лікарні. Усі аналізи – негативні", - інформує міськрада.
Нагадаємо, на Буковині підтверджено ще 73 випадки COVID-19, з них четверо священиків. Загалом в області 662 випадки коронавірусної інфекції.