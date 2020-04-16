В Хмельницкой области уже 38 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Хмельницкой области, по состоянию на утро 16 апреля, зафиксировано уже 38 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.
"По состоянию на 8:45 в Хмельницкой области зарегистрировано 38 случаев COVID-19. Из них - 14 хмельнитчан. Трое из них выздоровели. Больных хмельнитчан пока 11, 3 в больнице, 8 амбулаторно", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в инфекционной больнице, по состоянию на 8:00, 43 больных, из них 1 ребенок.
"В больнице больных COVID-19 - 11 человек. Из них 3 - жители города. Трое больных с подозрением, из них один человек из города", - отмечается в сообщении.
Кроме того, больных с пневмониями в инфекционной больнице - 34. В городской больнице 2 больных с пневмониями, в городской детской - 4.
"ПЦР-методом обследовано 13 медработников инфекционной больницы. Все анализы - отрицательные", - информирует горсовет.
Напомним, на Буковине подтверждено еще 73 случая COVID-19, из них четверо священников. Всего в области 662 случая коронавирусной инфекции.