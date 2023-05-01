У Хмельницькому водій на переході збив двох військових та поліцейську: один із захисників - загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Хмельницькому військовий загинув у ДТП. Як повідомляє ГУ НП у Хмельницькій області, водій на пішохідному переході збив двох військових та поліцейську, передає УНН.
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За даними правоохоронців, ДТП сталася сьогодні, 1 травня, близько 13:00 години по вулиці Тернопільській.
Водій автомобіля «Опель» на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців.
У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню.
Розслідуванням займаються слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області.
Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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