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В Хмельницком водитель на переходе сбил двух военных и полицейскую: один из защитников - погиб

Киев • УНН

 • 466681 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Хмельницком военный погиб в ДТП. Как сообщает ГУ НП в Хмельницкой области, водитель на пешеходном переходе сбил двух военных и полицейскую, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, ДТП произошло сегодня, 1 мая, около 13:00 по улице Тернопольской.

Водитель автомобиля «Опель» на пешеходном переходе совершил наезд на трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.

В результате ДТП один из военных погиб. Двух других пострадавших доставили в больницу.

Расследованием занимаются следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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