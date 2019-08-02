На Хмельниччині судитимуть жінку за продаж доньки в сексуальне рабство
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Хмельницькій області судитимуть жінку, яка віддавала неповнолітню дочку в "оренду" для сексуальної експлуатації. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
"За процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області завершено досудове розслідування за фактом торгівлі людиною", - йдеться в повідомленні.
Так, у червні цього року правоохоронці викрили 42-річну жінку, яка продавала свою доньку для подальшої сексуальної експлуатації.
За даними слідства, мешканка обласного центру намагалась здійснити незаконну угоду та за 30 тис грн здати "в оренду" 15-річну доньку. При цьому вона чітко усвідомлювала, що віддає свою дитину у так званий "бордель" для заняття проституцією або для будь-яких інших цілей.
Під час одержання частини обумовленої суми коштів в розмірі 20 тис. грн зловмисницю було викрито та затримано.
За результатами досудового розслідування обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.3 ст.149 КК України (торгівля людиною, вчинена щодо неповнолітнього його батьками) направлено для розгляду до Хмельницького міськрайонного суду. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, львів'янка намагалась продати доньку у сексуальне рабство у Чехію.