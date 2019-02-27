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На Хмельниччині судитимуть адвоката, який привласнив понад 6 млн грн

На Хмельниччині судитимуть адвоката, який привласнив понад 6 млн грн

Київ • УНН

 • 9156 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. До Хмельницького міськрайонного суду направлено обвинувальний акт відносно адвоката, який на оборудках з нерухомістю привласнив понад 6 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

"Слідством встановлено, що адвокат, перебуваючи у 2012 році на посаді юрисконсульта в одному із банків, підробив ряд документів з проханням зняти заборону на відчуження нерухомого майна. В результаті, шість квартир та житловий будинок із земельною ділянкою заставною вартістю понад 6,2 млн грн, що перебували в іпотеці банку були відчужені на користь третіх осіб", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що від отриманими від реалізації майна грошовими коштами боржники розпорядилися на власний розсуд, а не для погашення заборгованості по кредитним зобов'язанням. Внаслідок цього, через позбавлення банківської установи можливості звернути стягнення на предмет іпотеки, інтересам юридичної особи спричинено тяжкі наслідки.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки), ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення офіційних документів, у тому числі вчинене повторно, використання підроблених документів) КК України направлено для розгляду до Хмельницького міськрайонного суду.

Раніше УНН повідомляв, що У Києві ліквідували банду, яка обібрала підприємців на 13 млн грн. 

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