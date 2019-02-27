В Хмельницкой области будут судить адвоката, который присвоил более 6 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Хмельницкий горрайонный суд направлено обвинительное заключение в отношении адвоката, который на сделках с недвижимостью присвоил более 6 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Следствием установлено, что адвокат, находясь в 2012 году в должности юрисконсульта в одном из банков, подделал ряд документов с просьбой снять запрет на отчуждение недвижимого имущества. В результате, шесть квартир и жилой дом с земельным участком залоговой стоимостью более 6,2 млн грн находившихся в ипотеке банка были отчуждены в пользу третьих лиц", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что от полученых от реализации имущества денежными средствами должники распорядились по своему усмотрению, а не для погашения задолженности по кредитным обязательствам. В результате, через лишения банковского учреждения возможности обратить взыскание на предмет ипотеки, интересам юридического лица вызвано тяжкие последствия.
Обвинительный акт по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия), ч. Ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка официальных документов, в том числе совершенное повторно, использование поддельных документов) УК Украины направлено для рассмотрения в Хмельницкий горрайонный суд.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве ликвидировали банду, которая обобрала предпринимателей на 13 млн грн.