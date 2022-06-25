На Хмельниччині ППО збили дві ворожі ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Сьогодні ранком сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети над територією Хмельницької області. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.
Цитата
«Сьогодні, під час повітряної тривоги наші ППО збили 2 ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі.
Травмованих немає. Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих нема. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках», - повідомив Гамалій.
Контекст
Ранком 25 червня ворог завдав потужних ракетних ударів та обстрілів по території України. Вибухи лунали у багатьох областях України.