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На Хмельниччині ППО збили дві ворожі ракети

На Хмельниччині ППО збили дві ворожі ракети

Київ • УНН

 • 164922 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Сьогодні ранком сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети над територією Хмельницької області. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

Цитата

«Сьогодні, під час повітряної тривоги наші ППО збили 2 ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі.

Травмованих немає. Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих нема. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках», - повідомив Гамалій.

Контекст

Ранком 25 червня ворог завдав потужних ракетних ударів та обстрілів по території України. Вибухи лунали у багатьох областях України.

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