На Хмельниччині ППО збили дві ворожі ракети

Цитата

«Сьогодні, під час повітряної тривоги наші ППО збили 2 ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі.

Травмованих немає. Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих нема. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках», - повідомив Гамалій.

Контекст

Ранком 25 червня ворог завдав потужних ракетних ударів та обстрілів по території України. Вибухи лунали у багатьох областях України.