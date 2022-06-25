В Хмельницкой области ПВО сбили две вражеские ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Сегодня утром силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты над территорией Хмельницкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.
Цитата
«Сегодня во время воздушной тревоги наши ПВО сбили 2 ракеты. Падение обломков произошло в лесу в Камянец-Подольском районе. Травмированных нет. Обломки от другой ракеты упали в сельском саду одного из тергромад Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет. Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах", - сообщил Гамалий.
Контекст
Утром 25 июня враг нанес мощные ракетные удары и обстрелы по территории Украины. Взрывы раздавались во многих областях Украины.