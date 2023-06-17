На Хмельниччині підліток зґвалтував собаку: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У місцевих телеграм-каналах Хмельницького поширилося відео, на якому підліток ґвалтує собаку. Інцидент, ймовірно, стався у Летичеві, пише УНН.
Місцеві жителі доволі швидко встановили особу, ймовірного, ґвалтівника. За інформацією місцевих, підліток має вади розвитку та виховується бабусею.
Також у соцмережах розповсюджувала інформація і що до осіб підлітків, які знімали відео та були присутніми на місці скоєння злочину. За інформацією, які оприлюднили місцеві, собака, яка стала жертвою знущання, належить одному із тих, хто був присутній на місці події.
Волонтерка ГО “Врятуй життя” з Хмельницького Дарія Попович опублікувала в соцмережах відповідь правоохоронців на заяву, яку зоозахисники подали за фактом вчинення злочину. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 Стаття 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами спрямоване на задоволення статевою пристрасті поєднане з відеофіксацією з метою розповсюдження контенту). Водночас, за словами Попової, хлопця могли примусити до вчинення таких дій. Наразі розслідування триває, встановлюються усі причетні до злочину особи.