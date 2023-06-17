В Хмельницкой области подросток изнасиловал собаку: полиция открыла производство

Местные жители довольно быстро установили личность, вероятного, насильника. По информации местных, подросток имеет недостатки развития и воспитывается бабушкой.

Также в соцсетях распространяла информация и о лицах подростков, которые снимали видео и присутствовали на месте совершения преступления. По информации, которую обнародовали местные, собака, которая стала жертвой издевательства, принадлежит одному из тех, кто присутствовал на месте происшествия.

Волонтер ОО “Спаси жизнь” из Хмельницкого Дарья Попович опубликовала в соцсетях ответ правоохранителей на заявление, которое зоозащитники подали по факту совершения преступления. Правоохранители начали уголовное производство по части 4 статьи 299 УК (Жестокое обращение с животными направленное на удовлетворение половой страсти соединенное с видеофиксацией с целью распространения контента). В то же время, по словам Поповой, парня могли принудить к совершению таких действий. Сейчас расследование продолжается, устанавливаются все причастные к преступлению лица.