На Хмельниччині лабораторно підтверджено 10 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Хмельниччині лабораторно підтверджено 10 випадків захворювання на COVID-19, із них 7 перебувають у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.
“Станом на 20:20 10 лабораторно підтверджених хворих на COVID −19 в Хмельницькій області”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що із них 7 перебуває у Хмельницькій інфекційній лікарні. Один хворий у Шепетівці. 2 мешканці Хмельницького лікуються амбулаторно.
Так, із 10 хворих у області — 6 мешканців Хмельницького (4 мешканці міста госпіталізовані в інфекційній лікарні, 2 лікуються амбулаторно).
Ще троє хворих в інфекційній лікарні з різних районів області.
Нагадаємо, на ранок 2 квітня в Україні 804 випадки COVID-19.