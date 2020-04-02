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На Хмельниччині лабораторно підтверджено 10 випадків захворювання на COVID-19

На Хмельниччині лабораторно підтверджено 10 випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Хмельниччині лабораторно підтверджено 10 випадків захворювання на COVID-19, із них 7 перебувають у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.

“Станом на 20:20 10 лабораторно підтверджених хворих на COVID −19 в Хмельницькій області”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що із них 7 перебуває у Хмельницькій інфекційній лікарні. Один хворий у Шепетівці. 2 мешканці Хмельницького лікуються амбулаторно.

Так, із 10 хворих у області — 6 мешканців Хмельницького (4 мешканці міста госпіталізовані в інфекційній лікарні, 2 лікуються амбулаторно).

Ще троє хворих в інфекційній лікарні з різних районів області.

Нагадаємо, на ранок 2 квітня в Україні 804 випадки COVID-19.

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