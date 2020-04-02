В Хмельницкой области лабораторно подтверждено 10 случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Хмельницкой области лабораторно подтверждено 10 случаев заболевания COVID-19, из них 7 находятся в Хмельницкой инфекционной больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.
"По состоянию на 20:20 10 лабораторно подтвержденных больных COVID -19 в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них 7 находится в Хмельницкой инфекционной больнице. Один больной в Шепетовке. 2 жители Хмельницкого лечатся амбулаторно.
Так, из 10 больных в области - 6 жителей Хмельницкого (4 жителя города госпитализированы в инфекционной больнице, 2 лечатся амбулаторно).
Еще трое больных в инфекционной больнице из разных районов области.
Напомним, утром 2 апреля в Украине было зафиксировано 804 случая COVID-19.