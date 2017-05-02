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На Хмельниччині горів завод з виготовлення поліетиленових виробів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У понеділок, 1 травня, о 23:10 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві з виготовлення поліетиленових виробів в с.Ружичанка Хмельницького району. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

На Хмельниччині горів завод з виготовлення поліетиленових виробів

До рятувальників телефонували працівники підприємства.

“До місця виклику невідкладно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вогнеборці у складі 5 ланок газодимозахисної служби пожежу площею 350 кв. м локалізували о 23:33, ліквідували о 23:44”, — йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі були задіяні 21 працівник особового складу на 5 одиницях пожежної та спеціальної техніки.

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Гасіння пожежі ускладнювала велика пожежна навантага, а також пізнє повідомлення про загорання.

Причина пожежі та збитки встановлюються. Нещасних випадків на пожежі не було.

Координацію дій здійснювала мобільна оперативна група на чолі з заступником начальника Головного управління Петром Сибігою.

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