В Хмельницкой области горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В понедельник, 1 мая, в 23:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на предприятии по изготовлению полиэтиленовых изделий в с.Ружичанка Хмельницкого района. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
Спасателям позвонили работники предприятия.
"К месту вызова немедленно прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожарные в составе 5 звеньев газодымозащитной службы пожар площадью 350 кв. м локализовали в 23:33, ликвидировали - в 23:44 ", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара были задействованы 21 человек личного состава на 5 единицах пожарной и специальной техники.
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Тушение пожара осложняло большая пожарная нагрузка, а также позднее сообщение о возгорании.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Несчастных случаев на пожаре не было.
Координацию действий осуществляла мобильная оперативная группа во главе с заместителем начальника Главного управления Петром Сибигой.