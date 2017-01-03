На Хмельниччині дворічна дитина вистрілила собі в голову з травматичної зброї
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Вчора, 2 січня, о 23:15 надійшло повідомлення про те, що до приймального покою Хмельницької обласної клінічної лікарні доставлено дитину 2014 р.н. з села Заставки Красилівського району з тілесними ушкодженнями ока. Про це УНН повідомили у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
Під час надання медичної допомоги лікарями ХОЛК було встановлено факт поранення та проведена старпація (видалення — ред.) очного яблука.
Встановлено, що 2 січня близько 21:30 2-річний хлопчик ушкодження отримав внаслідок випадкового пострілу з пристрою для відстрілу гумових куль, яким він грався, марки Zoraki 914 9 мм за місцем проживання. Зі слів 39-річного батька, пристрій він придбав без належних на те дозволів та документів в невстановленої особи.
Відомості про подію внесено до ЕРДР за ч.1 ст.166 ККУ.