На Хмельниччині дворічна дитина вистрілила собі в голову з травматичної зброї

Під час надання медичної допомоги лікарями ХОЛК було встановлено факт поранення та проведена старпація (видалення — ред.) очного яблука.

Встановлено, що 2 січня близько 21:30 2-річний хлопчик ушкодження отримав внаслідок випадкового пострілу з пристрою для відстрілу гумових куль, яким він грався, марки Zoraki 914 9 мм за місцем проживання. Зі слів 39-річного батька, пристрій він придбав без належних на те дозволів та документів в невстановленої особи.

Відомості про подію внесено до ЕРДР за ч.1 ст.166 ККУ.