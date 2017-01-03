В Хмельницкой области двухлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического оружия
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера, 2 января, в 23:15 поступило сообщение о том, что в приемный покой Хмельницкой областной клинической больницы доставлен ребенок 2014 г.р. из села Заставки Красиловского района с телесными повреждениями глаза. Об этом УНН сообщили в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
Во время оказания медицинской помощи врачами ХОКБ был установлен факт ранения и проведена старпация (удаление - ред.) глазного яблока.
Установлено, что 2 января около 21:30 2-летний мальчик повреждения получил в результате случайного выстрела из устройства для отстрела резиновых пуль, которым он играл, марки Zoraki 914 9 мм по месту жительства. По словам 39-летнего отца, устройство он приобрел без надлежащих на то разрешений и документов у неустановленного лица.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.166 УК Украины.