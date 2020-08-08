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На Хмельниччині чоловік на грунті ревнощів ударив опонента сокирою по голові

На Хмельниччині чоловік на грунті ревнощів ударив опонента сокирою по голові

Київ • УНН

 • 12392 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Хмельниччині раніше судимий 46-річний місцевий житель, на ґрунті ревнощів, сокирою наніс чоловіку кілька ударів в область голови. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Хмельницькій області.

“7 серпня о 04:00 годині до Ізяславського відділення поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що в хірургічне відділення районної лікарні було доставлено 30-річного жителя міста Ізяслав з тілесними ушкодженнями у вигляді відкритої черепно-мозкової травми”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в ході досудового розслідування поліцейські встановили, що травми чоловікові завдав раніше неодноразово судимий 46-річний місцевий житель. Близько 03:30 години в місті Ізяслав по вул. Шевченка підозрюваний через незачинені двері проник до квартири своєї 34-річної знайомої, де на ґрунті ревнощів завдав потерпілому кілька ударів сокирою в область голови.

Жінка, яка прокинулась від сторонніх звуків в квартирі, почала кликати на допомогу та чинити зловмиснику активний фізичний опір, в зв’язку з чим він був змушений залишити місце злочину.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України, йому оголошено підозру про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова заарештував п’ятьох чоловіків, які погрожували сокирою поліцейським, порізали колеса та розбили скло в автомобілі.

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